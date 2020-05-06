Мишустин не примет участие в совещании у Путина по COVID-19
Председатель правительства Михаил Мишустин, по предварительной информации, не будет принимать участие в совещании, которое проведёт сегодня президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание в видеоформате будет посвящено выполнению обозначенных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, участники должны рассмотреть рекомендации по постепенному выходу страны из режима ограничений, передает RT.
30 апреля премьер-министр проинформировал президента, что оказался инфицированным COVID-19. На сегодня Михаил Мишустин в целом чувствует себя неплохо, заболевание протекает в лёгкой форме. Исполняеть обязанности главы правительства временно его первый заместитель Андрей Белоусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- Омбудсмен раскритиковал общественные работы для оставшихся без работы россиян
- Ролик о чипировании посредством COVID-19 сочли фейком
- Глава МИД Украины рассказал, как будет «возвращать» Крым
- Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран
- Сроки проведения ЕГЭ вновь могут скорректировать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru