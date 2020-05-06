Мишустин не примет участие в совещании у Путина по COVID-19

Председатель правительства Михаил Мишустин, по предварительной информации, не будет принимать участие в совещании, которое проведёт сегодня президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание в видеоформате будет посвящено выполнению обозначенных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, участники должны рассмотреть рекомендации по постепенному выходу страны из режима ограничений, передает RT.

30 апреля премьер-министр проинформировал президента, что оказался инфицированным COVID-19. На сегодня Михаил Мишустин в целом чувствует себя неплохо, заболевание протекает в лёгкой форме. Исполняеть обязанности главы правительства временно его первый заместитель Андрей Белоусов.

