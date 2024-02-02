Путин перечислил три составляющие патриотизма

Любовь к стране, малой родине и семье — три составляющие патриотизма. Об этом в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы» заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна в официальном Telegram-канале Кремля.

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Российский лидер подчеркнул, что сограждане, которые рассуждают именно так, стоят на правильном пути.

Глава государства также особо отметил важность того, какое будущее хотят видеть россияне для себя и своих детей.

Ранее Путин заявил, что вернул Крым в состав страны, так как был уверен в том, что люди в России и Крыму хотят этого. Также, добавил президент России, большинство россиян хотят помочь и Донбассу.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПатриотизмВладимир Путин

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