Путин перечислил три составляющие патриотизма

Российский лидер подчеркнул, что сограждане, которые рассуждают именно так, стоят на правильном пути.

Глава государства также особо отметил важность того, какое будущее хотят видеть россияне для себя и своих детей.

Ранее Путин заявил, что вернул Крым в состав страны, так как был уверен в том, что люди в России и Крыму хотят этого. Также, добавил президент России, большинство россиян хотят помочь и Донбассу.

