Путин перечислил три составляющие патриотизма
Любовь к стране, малой родине и семье — три составляющие патриотизма. Об этом в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы» заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна в официальном Telegram-канале Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что сограждане, которые рассуждают именно так, стоят на правильном пути.
Глава государства также особо отметил важность того, какое будущее хотят видеть россияне для себя и своих детей.
Ранее Путин заявил, что вернул Крым в состав страны, так как был уверен в том, что люди в России и Крыму хотят этого. Также, добавил президент России, большинство россиян хотят помочь и Донбассу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru