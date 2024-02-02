Путин: Волонтеры собрали на нужды армии 11 млрд рублей
2 февраля 202418:05
Президент РФ Владимир Путин заявил, что силами волонтёров на нужды армии было собрано 11 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он подчеркнул, что волонтерское движение играет огромную роль.
«Вся страна, простые люди по тысяче собирали, 11 млрд собрали», - заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и Великобритания нанесли удар по йеменской провинции Хаджа
- Путин перечислил три составляющие патриотизма
- Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $77 впервые с 17 января
- В РСТ предложили отменить визы для туристов из Китая
- Путин: Волонтеры собрали на нужды армии 11 млрд рублей
- Tesla отзовет более 2 млн автомобилей из-за риска ДТП
- Путин: В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов
- Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис снимутся в фильме Джии Копполы
- Заяцкие острова и Маньпупунер назвали самыми мистическими местами России
- В Китайском подворье патриарха в Москве произошел пожар
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru