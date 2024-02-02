Путин: Волонтеры собрали на нужды армии 11 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что силами волонтёров на нужды армии было собрано 11 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он подчеркнул, что волонтерское движение играет огромную роль.

«Вся страна, простые люди по тысяче собирали, 11 млрд собрали», - заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссийская АрмияВолонтёрыВладимир Путин

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