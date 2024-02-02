Путин: Без поддержки народа не произошло бы возвращения Крыма и Донбасса

По его словам, также большинство россиян хотят помочь и Донбассу.

«Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — отметил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений.

Ранее Путин заявил, что в оборонной промышленности РФ создано более 520 тысяч новых рабочих мест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

