Путин: Без поддержки народа не произошло бы возвращения Крыма и Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вернул Крым в состав страны, так как был уверен в том, что люди в России и Крыму хотят этого. Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!», сообщает РИА Новости.
По его словам, также большинство россиян хотят помочь и Донбассу.
«Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — отметил президент РФ.
Глава государства подчеркнул, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений.
Ранее Путин заявил, что в оборонной промышленности РФ создано более 520 тысяч новых рабочих мест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru