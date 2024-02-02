Путин: Без поддержки народа не произошло бы возвращения Крыма и Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вернул Крым в состав страны, так как был уверен в том, что люди в России и Крыму хотят этого. Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!», сообщает РИА Новости.

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По его словам, также большинство россиян хотят помочь и Донбассу.

«Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — отметил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений.

Ранее Путин заявил, что в оборонной промышленности РФ создано более 520 тысяч новых рабочих мест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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