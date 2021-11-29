Многодетные семьи освободили от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Многодетные семьи при продаже жилья освобождаются от уплаты НДФЛ в случае покупки нового жилья. Соответствующий закон подписал президент Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на семьи с двумя и более детьми. Отмечается, что норма действует при условии покупки жилья большей площади.

Также продажа старой жилой площади и покупка новой должен быть произведена в одном и том же году или покупка нового жилья совершена до 30 апреля следующего года.







