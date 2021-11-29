Многодетные семьи освободили от уплаты НДФЛ при продаже жилья
Многодетные семьи при продаже жилья освобождаются от уплаты НДФЛ в случае покупки нового жилья. Соответствующий закон подписал президент Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон распространяется на семьи с двумя и более детьми. Отмечается, что норма действует при условии покупки жилья большей площади.
Также продажа старой жилой площади и покупка новой должен быть произведена в одном и том же году или покупка нового жилья совершена до 30 апреля следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- «Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
- Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов
- «Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ в добавленное время
- США не планируют новых ограничений из-за «омикрона»
- Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе
- Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко
- Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде
- Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»
- Джек Дорси подтвердил свой уход с поста главы Twitter
- Метеоролог рассказала, когда в Москву придут зимние холода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru