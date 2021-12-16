Голикова не исключила пересмотр сроков COVID-сертификата из-за «омикрона»
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за появления новых штаммов могут быть пересмотрены сроки действия COVID-сертификатов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
По ее словам, могут быть пересмотрены сроки введения второй дозы вакцины после изучения нового штамма «омикрон».
Также вице-премьер не исключила продления сроков сертификата при соответствующем развитии ситуации.
Ранее Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7% - число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированных 70,4 млн человек.
В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцинацию.
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