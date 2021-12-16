Голикова не исключила пересмотр сроков COVID-сертификата из-за «омикрона»

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за появления новых штаммов могут быть пересмотрены сроки действия COVID-сертификатов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

По ее словам, могут быть пересмотрены сроки введения второй дозы вакцины после изучения нового штамма «омикрон».

Также вице-премьер не исключила продления сроков сертификата при соответствующем развитии ситуации.