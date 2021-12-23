Путин оценил работу региональных властей во время пандемии
Президент Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией региональные власти не боялись принимать решения.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, а федеральный центр их поддерживал
«Федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратко увеличилась», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что высокая смертность от COVID-19 связана с низким уровнем вакцинирования и коллективного иммунитета, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru