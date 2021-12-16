Закон о QR-кодах повторно разошлют в регионы

Принятый Госудмой законопроект о введении QR-кодов повторно направлен в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

16 декабря документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Согласно тексту законопроекта, россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения и рестораны общественного питания и объекты розничной торговли только с QR-кодом, который подтверждает, вакцинацию либо перенесённый коронавирус. Вместо QR-кода можно предъявить медотвод.

Планируется, что нормы законопроекта будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые переболели коронавирусом «неофициально», смогут получить QR-код, как и граждане, которые привились иностранными вакцинами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГосдума
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