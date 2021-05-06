Путин оценил перспективы американской вакцины от COVID-19 Moderna

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой оценил американскую вакцину от коронавирусной инфекции Moderna.

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Глава государства отметил, что на мировых рынках «решили поддержать» американский препарат. При этом, как утверждают эксперты, эта вакцина «совершенно инновационная» и «очень современная».

«Так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — цитирует Путина RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВладимир Путин
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