Путин оценил перспективы американской вакцины от COVID-19 Moderna

Глава государства отметил, что на мировых рынках «решили поддержать» американский препарат. При этом, как утверждают эксперты, эта вакцина «совершенно инновационная» и «очень современная».

«Так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — цитирует Путина RT.

