Путин оценил перспективы американской вакцины от COVID-19 Moderna
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой оценил американскую вакцину от коронавирусной инфекции Moderna.
Глава государства отметил, что на мировых рынках «решили поддержать» американский препарат. При этом, как утверждают эксперты, эта вакцина «совершенно инновационная» и «очень современная».
«Так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — цитирует Путина RT.
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