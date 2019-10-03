Путин отправил в отставку директора ФСИН Корниенко

Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда подчёркивал, что соответствующий приказ ещё не выпущен.

Как отмечает РЕН ТВ, Геннадий Корниенко пришёл в структуру ФСИН в 2001 году, он тогда занял должность заместителя директора Службы.

Затем его назначили директором Государственной фельдъегерской службы. Он вернулся в ФСИН уже в ранге руководителя в 2012 году. Как отмечает Ura.ru, обязанности Корниенко пока будет исполнять его заместитель Анатолий Рудый, предполагается, что ему не смену может придти выходец из ФСБ.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН отметил, что опечален уходом Корниенко из ФСИН.

