Путин отправил в отставку директора ФСИН Корниенко
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко всё-таки освобождён от должности. Указ о его отставке подписал президент РФ Владимир Путин. Как уточняет RT, документ размещён на официальном сетевом портале правовой информации.
Ранее в СМИ появились сообщения об увольнении Корниенко в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе – 65 лет.
Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда подчёркивал, что соответствующий приказ ещё не выпущен.
Как отмечает РЕН ТВ, Геннадий Корниенко пришёл в структуру ФСИН в 2001 году, он тогда занял должность заместителя директора Службы.
Затем его назначили директором Государственной фельдъегерской службы. Он вернулся в ФСИН уже в ранге руководителя в 2012 году. Как отмечает Ura.ru, обязанности Корниенко пока будет исполнять его заместитель Анатолий Рудый, предполагается, что ему не смену может придти выходец из ФСБ.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН отметил, что опечален уходом Корниенко из ФСИН.
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