Назван наиболее вероятный кандидат на должность главы ФСИН. Но место пока занято

Два взаимоисключающих на первый взгляд сообщения сошлись в эту среду. И оба связаны с Федеральной службой исполнения наказаний. С одной стороны, назван наиболее вероятный кандидат на должность главы ФСИН. С другой – в Кремле опровергли увольнение нынешнего руководителя службы. Как стало известно РБК, основным кандидатом на должность директора ФСИН является начальник управления «Л» этого ведомства генерал-лейтенант Вадим Баланин. Его управление занимается обеспечением деятельности оперативных подразделений ФСИН. Баланин пришел во ФСИН в 2012 году из управления «М» ФСБ России, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН и других правоохранительных органов.

В качестве других возможных преемников Геннадия Корниенко, который руководит ФСИН с 2012 года, как сообщала НСН, называются его же заместители: первый зам Анатолий Рудый, замы Валерий Максименко и Валерий Бояринев. РБК в число возможных преемников включает также Олега Плохого, статс-секретаря и замглавы Росгвардии. Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в беседе с НСН назвал наиболее предпочтительной фигурой во главе ФСИН нынешнего первого зама Анатолия Рудого.

«Если говорить о самом Корниенко и его первом заместителе Анатолии Рудом, то эти люди пришли во ФСИН, чтобы сделать реформу. И настрой у них был на радикальную реформу всей этой системы, но все это у них не очень получалось, на мой взгляд. Скорее, система реформировала их, чем они – систему. Но я боюсь, что если его команда будет заменена целиком и преемником Корниенко станет не его первый зам Рудый, а принципиально другой человек, не из нынешней команды, это будет означать, что на реформе ФСИН поставили крест и никто уже даже пытаться не будет что-то изменить. И вот это было бы очень грустно. Я предпочел бы видеть во главе ФСИН первого заместителя Рудого, что означало бы, что попытки реформы продолжаются. Их не назовешь успешными, у них мало что получилось за это время, но, по крайней мере, люди пытались».

На фоне рассуждений о будущем главе ФСИН пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об увольнении нынешнего руководителя службы Геннадия Корниенко: «Указа не было, он не публиковался», - сказал представитель Кремля. Вместе с тем, увольнение Корниенко подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии, напомнив, что «ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе».

