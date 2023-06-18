Путин отметил роль СМИ в сохранении единства общества
Президент Владимир Путин высказался о роли средств массовой информации в сохранении единства российского общества на фоне спецоперации на Украине. Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Это очень огромная работа СМИ - что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», - сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами в Кремле.
В беседе с RT Arabiс пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия желает завершить конфликт на Украине. По его словам, Москва имеет политическую волю и готовность к диалогу, передает «Радиоточка НСН».
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