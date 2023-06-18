Путин отметил роль СМИ в сохранении единства общества

«Это очень огромная работа СМИ - что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», - сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами в Кремле.

В беседе с RT Arabiс пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия желает завершить конфликт на Украине. По его словам, Москва имеет политическую волю и готовность к диалогу, передает «Радиоточка НСН».

