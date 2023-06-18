Шойгу вручил награды участникам СВО в госпитале Вишневского

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале А.А. Вишневского. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

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Министр обороны вручил бойцам ордена Мужества, медали Суворова и «За Отвагу». Шойгу отметил, что военнослужащие достойно выполнили свой долг. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Глава ведомства обратил внимание, что благодаря хорошо налаженной эвакуации раненых сегодня самое большое число выживших за всю историю конфликтов.

«Врачи молодцы - на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт», - сказал министр.

Шойгу ранее проверил выполнение гособоронзаказа на танковом предприятии в Омской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияСергей ШойгуМинобороны РФ

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