Путин отменил пособия для мам и студентов в 50 рублей

Компенсационные выплаты по уходу за ребёнком от 1,5 до трёх лет в размере 50 рублей отменяются с 1 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что тем же указом отменяется аналогичная выплата студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках. При этом выплата сохранится для тех студентов и матерей, которым уже назначено это пособие.