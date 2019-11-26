Путин отменил пособия для мам и студентов в 50 рублей
Компенсационные выплаты по уходу за ребёнком от 1,5 до трёх лет в размере 50 рублей отменяются с 1 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что тем же указом отменяется аналогичная выплата студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках. При этом выплата сохранится для тех студентов и матерей, которым уже назначено это пособие.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, увеличивающий количество семей, получающих пособия на первого и второго ребёнка. Добавим, с 1 января 2020 года пособия на ребёнка в 10-11 тысяч рублей смогут получить семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.
Ранее НСН писала, что размер пособия по беременности и родам будет увеличен с 1 января будущего года. Уточняется, что за 140 дней декрета мамы смогут получить до 322 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Фонда социального страхования.
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