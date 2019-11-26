В Госдуме напомнили о льготах после отмены пособий в 50 рублей

Президент России Владимир Путин отменил указ 1994 года, который регламентировал ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Этот указ, подписанный еще первым президентом РФ Борисом Ельциным, признан утратившим силу с 1 января 2020 года.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила НСН, что государство, прежде чем отменять такие льготы, продумывает иные меры поддержки семей.

«Это не просто отмена, осуществленная без принятия мер по поддержке семей с детьми до 1,5 лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так по законодательству при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», - напомнила парламентарий.

Добавим, что в течение последних лет пособие размером в минимальную зарплату выплачивают семьям, где рождается третий и последующие дети. Причем на такие дотации можно рассчитывать до достижения ребенком возраста трех лет.