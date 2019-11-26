В Госдуме напомнили о льготах после отмены пособий в 50 рублей
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН заявила, что государство, прежде чем-то отменить какие-то выплаты, обеспечивает новые, большие по размеру.
Президент России Владимир Путин отменил указ 1994 года, который регламентировал ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Этот указ, подписанный еще первым президентом РФ Борисом Ельциным, признан утратившим силу с 1 января 2020 года.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила НСН, что государство, прежде чем отменять такие льготы, продумывает иные меры поддержки семей.
«Это не просто отмена, осуществленная без принятия мер по поддержке семей с детьми до 1,5 лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так по законодательству при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», - напомнила парламентарий.
Добавим, что в течение последних лет пособие размером в минимальную зарплату выплачивают семьям, где рождается третий и последующие дети. Причем на такие дотации можно рассчитывать до достижения ребенком возраста трех лет.
«Выплата в 50 рублей никаких эмоций, кроме раздражения, не вызвала. Граждане сами обращались и просили отменить эту выплату».
Указ, подписанный Владимиром Путиным, сохраняет право на получение 50-рублевых выплат тем, кому они будут назначены до 1 января 2020 года. Право на получение компенсаций сохранится у них «до окончания установленных периодов выплаты», то есть до того момента, когда ребенку исполнится три года. 50 рублей по-прежнему будут платить матерям и фактически ухаживающим за младенцем родственникам, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года.
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