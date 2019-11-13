В России увеличат максимальный размер «декретных»

Как сообщает Ura.ru, в начале этого года сумма аналогичных выплат составляла около 301 тысячи рублей.

Поясняется, что теперь размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также станет больше. Выплаты увеличатся до 28 тысяч рублей, пишет РИА ФАН. Чтобы вычислить размер пособия, в фонде учитывают зарплату за два предыдущих года, которая не должна превышать предельную базу.

Ранее сообщалось, что более четверти детей в России находятся за чертой бедности. Такие результаты показал мониторинг, который провел Росстат. Председатель комиссии СПЧ по социальным правам, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора в интервью НСН отметила, что помощь таким семьям со стороны государства уже оказывается. Однако вместе с тем она отметила, что одна из ключевых причин бедности детей – отсутствие выплат по алиментам со стороны одного из родителей.

