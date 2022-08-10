Путин открыл Архангельский мост в Череповце
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что моста, который получил название «Архангельский», был сдан в эксплуатацию с опережением графика - первоначально окончание работ было запланировано на 2025 год.
Глава государства отметил, что новый мост открывается накануне Дня строителя, который будет отмечаться в России 14 августа.
«От души поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта: рабочих, инженеров, проектировщиков. Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении», - заявил президент.
Ранее в Благовещенске торжественной открыли первый автомобильный мост, связывающий Россию и Китай через реку Амур.
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