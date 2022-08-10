Путин открыл Архангельский мост в Череповце

В сообщении говорится, что моста, который получил название «Архангельский», был сдан в эксплуатацию с опережением графика - первоначально окончание работ было запланировано на 2025 год.

Глава государства отметил, что новый мост открывается накануне Дня строителя, который будет отмечаться в России 14 августа.

«От души поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта: рабочих, инженеров, проектировщиков. Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении», - заявил президент.

Ранее в Благовещенске торжественной открыли первый автомобильный мост, связывающий Россию и Китай через реку Амур.