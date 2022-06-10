В России открыт первый автомобильный мост в Китай

В Благовещенске состоялась торжественная церемония открытия первого автомобильного моста, связывающего Россию и Китай через реку Амур, сообщает «РЕН ТВ».

Строители завершили укладку рельсов на мосту между Китаем и Россией через Амур

По сооружению через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» уже началось грузовое движение. С российской стороны прошли восемь тягачей. Такое же количество грузовиков въехало в Россию со стороны КНР.

После ввода моста ожидаемый пассажиропоток оценивается в пять с половиной тысяч человек ежедневно. Также по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Ранее первый в России трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур в Китай открылся в Еврейской автономной области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Китаймост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры