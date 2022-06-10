В России открыт первый автомобильный мост в Китай
В Благовещенске состоялась торжественная церемония открытия первого автомобильного моста, связывающего Россию и Китай через реку Амур, сообщает «РЕН ТВ».
По сооружению через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» уже началось грузовое движение. С российской стороны прошли восемь тягачей. Такое же количество грузовиков въехало в Россию со стороны КНР.
После ввода моста ожидаемый пассажиропоток оценивается в пять с половиной тысяч человек ежедневно. Также по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.
Ранее первый в России трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур в Китай открылся в Еврейской автономной области.
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