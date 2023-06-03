Путин отказался от торжественного приема по случаю Дня России в этом году

Гладков: два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ села Соболевка Индонезия предложила создать демилитаризованную зону на Украине с прекращением огня и размещением миротворцев Воробьев: до конца года в Московской области будет закрыт вопрос с обманутыми дольщиками СМИ: число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288 Гидрометцентр: в Москве в субботу +12…+14, небольшой дождь