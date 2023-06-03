Путин отказался от торжественного приема по случаю Дня России в этом году
Президент России Владимир Путин не планирует проводить торжественный прием в Кремле по случаю Дня России.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.
«Нет. Прием не планируется», — отметил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возврата России к «светлому» европейскому прошлому не будет. РФ по сравнению с довоенным периодом стала другой страной, и новые ценности, скрепленные кровью погибших, не изменят никакие политические лидеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru