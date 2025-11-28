Кэмерон допустил, что закроет франшизу «Аватар»

По его словам, это произойдёт в том случае, если третья часть истории «Огонь и пепел» провалится в прокате. При этом Кэмерон исключил допуск к «Аватарам» других режиссёров - без него серию продолжать не будут.

Режиссёр также отметил, что при закрытии кинопроекта, он напишет книгу-сиквел.

«Есть одна открытая сюжетная линия... Я напишу книгу. В ней отвечу на все вопросы», - заключил Кэмерон.

Ранее вторая часть франшизы «Аватар: Путь воды» получила «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».