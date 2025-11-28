Две трети разводов в России происходят потому, что женщины сами уходят от партнеров. Это связано с особенностями женской психики, рассказал психолог Валентин Алимов в пресс-центре НСН.

В России 80% браков заканчиваются расставаниями. Об этом сообщал ВЦИОМ. Алимов отметил, что в большинстве случаев в этом виноваты женщины.