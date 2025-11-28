Инициатором разводов в России чаще становятся женщины
28 ноября 202516:54
Ярослав Харитонов
У женщин отличается сознание, поэтому они чаще хотят разорвать отношения, заявил Валентин Алимов в пресс-центре НСН.
Две трети разводов в России происходят потому, что женщины сами уходят от партнеров. Это связано с особенностями женской психики, рассказал психолог Валентин Алимов в пресс-центре НСН.
В России 80% браков заканчиваются расставаниями. Об этом сообщал ВЦИОМ. Алимов отметил, что в большинстве случаев в этом виноваты женщины.
«На сегодняшний день 65% разводов инициируют женщины. Это связано с тем, что у них более развит эмоциональный интеллект. Это позволяет им легче понять, что им что-то конкретно не нравится. Мужчины часто игнорируют самочувствие, могут даже не понимать, что им от чего-то неприятно. Второй момент в том, что более развитый эмоциональный интеллект подталкивает чаще к интенсивным изменениям. У нас в голове две силы: одна тянет к стабильности и безопасности, а другая - к неизведанному. Туда всегда страшно идти, но чем выше эмоциональный интеллект, тем сильнее вторая сила», — объяснил он.
Ранее Алимов объяснил в пресс-центре НСН, кто может помочь парам спасти брак.
