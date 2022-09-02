Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда
Президент России Владимир Путин остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами, сообщает РИА Новости.
Глава государства посетил Калининград 1 сентября. После визита в Нахимовское училище его кортеж остановился у ограждения, за которым собрались люди.
«Всё хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — сказал вышедший из автомобиля российский лидер, после чего вернулся в машину и кортеж продолжил движение.
Ранее Путин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым пообещал принять меры по организации удобных и экономически целесообразных паромных перевозок в регион.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru