Путин предложил открыть в городах филиалы Третьяковки и Эрмитажа

Российский лидер Владимир Путин предложил создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи, сообщает РИА Новости.

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Собрать экспозицию предложено из запасников этих музеев, в которых находится большое количество произведений искусств. «Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим [филиалы] и здесь, и в Кемерове, и на Дальнем Востоке, и в Севастополе — это просто расширит возможности и музейного дела, и доступ людей к этим шедеврам», — заявил глава государства.

Как считает Путин, открытие филиалов поможет изменить качество жизни людей в регионах. Президент выразил надежду, что в ближайшее время данные планы будут реализованы.

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ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
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