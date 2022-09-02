Путин предложил открыть в городах филиалы Третьяковки и Эрмитажа
Российский лидер Владимир Путин предложил создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи, сообщает РИА Новости.
Собрать экспозицию предложено из запасников этих музеев, в которых находится большое количество произведений искусств. «Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим [филиалы] и здесь, и в Кемерове, и на Дальнем Востоке, и в Севастополе — это просто расширит возможности и музейного дела, и доступ людей к этим шедеврам», — заявил глава государства.
Как считает Путин, открытие филиалов поможет изменить качество жизни людей в регионах. Президент выразил надежду, что в ближайшее время данные планы будут реализованы.
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