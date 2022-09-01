Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград

Президент РФ Владимир Путин пообещал принять меры по организации удобных и экономически целесообразных паромных перевозок в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС.

В Литве обслуживающий калининградский транзит банк прекратил операции в рублях

Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с губернатором области Антоном Алихановым. Глава региона, в частности, отметил важность увеличения паромов между Балтийском и Усть-Лугой в связи с образованием очередей. По его словам, в настоящий момент по маршруту ходит 8 судов.

Алиханов подчеркнул, что меры нужны в связи с ограничениям Литвы на транспортировку грузов.

Путин находится с визитом в Калининграде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Калининградская ОбластьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры