Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград

Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с губернатором области Антоном Алихановым. Глава региона, в частности, отметил важность увеличения паромов между Балтийском и Усть-Лугой в связи с образованием очередей. По его словам, в настоящий момент по маршруту ходит 8 судов.

Алиханов подчеркнул, что меры нужны в связи с ограничениям Литвы на транспортировку грузов.

Путин находится с визитом в Калининграде.