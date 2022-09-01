Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград
Президент РФ Владимир Путин пообещал принять меры по организации удобных и экономически целесообразных паромных перевозок в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с губернатором области Антоном Алихановым. Глава региона, в частности, отметил важность увеличения паромов между Балтийском и Усть-Лугой в связи с образованием очередей. По его словам, в настоящий момент по маршруту ходит 8 судов.
Алиханов подчеркнул, что меры нужны в связи с ограничениям Литвы на транспортировку грузов.
Путин находится с визитом в Калининграде.
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