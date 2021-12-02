В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

В Кузбассе горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее операция была прекращена из-за проблем с газом.

Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать. Спасатели уже отправились на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших шахтеров.

По данным МЧС для обеспечения безопасного доступа в шахту оттуда была выкачена вода, проведена работа по бурению скважин и подаче газообразного азота в отработанное пространство лавы.

Спасавшие пострадавших при взрыве в «Листвяжной» горняки получили премии

Ранее стало известно, что количество человек, пострадавших при взрыве в шахте, увеличилось почти до 100.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. В момент взрыва под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. В результате трагедии погиб 51 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахтерыШахтыВзрывКузбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры