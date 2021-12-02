В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
В Кузбассе горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее операция была прекращена из-за проблем с газом.
Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать. Спасатели уже отправились на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших шахтеров.
По данным МЧС для обеспечения безопасного доступа в шахту оттуда была выкачена вода, проведена работа по бурению скважин и подаче газообразного азота в отработанное пространство лавы.
Ранее стало известно, что количество человек, пострадавших при взрыве в шахте, увеличилось почти до 100.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. В момент взрыва под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. В результате трагедии погиб 51 человек.
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