В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

Ранее стало известно, что количество человек, пострадавших при взрыве в шахте, увеличилось почти до 100.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. В момент взрыва под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. В результате трагедии погиб 51 человек.