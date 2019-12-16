Путин ограничил выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает экс-сотрудникам ФСБ выезжать из России. Ограничение будет действовать вплоть до пяти лет со дня увольнения.
Ранее сотрудникам ФСБ могли запретить выезд из страны в период их работы на ведомство. Кроме того, выезд могли ограничить и уже уволившимся сотрудникам в случае, если в период службы они имели доступ к секретным данным.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что подобные меры связаны с участившимися случаями задержаний за рубежом граждан России, имевших отношение к спецслужбам.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, документ, в первую очередь, направлен на защиту сотрудников ФСБ, передает Газета.ру.
Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко объяснил в эфире НСН, почему сами сотрудники ведомства поддерживают такие ограничения.
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