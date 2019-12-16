Путин ограничил выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ

Ранее сотрудникам ФСБ могли запретить выезд из страны в период их работы на ведомство. Кроме того, выезд могли ограничить и уже уволившимся сотрудникам в случае, если в период службы они имели доступ к секретным данным.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что подобные меры связаны с участившимися случаями задержаний за рубежом граждан России, имевших отношение к спецслужбам.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, документ, в первую очередь, направлен на защиту сотрудников ФСБ, передает Газета.ру.

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко объяснил в эфире НСН, почему сами сотрудники ведомства поддерживают такие ограничения.

