Депутатам предложили посмотреть на себя после предложения сделать невыездными экс-силовиков

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается ограничить выезд за границу уволившимся со службы сотрудникам ФСБ. Авторы инициативы считают, что бывшие силовики не должны покидать пределы страны в течение пяти лет с момента увольнения. Свою инициативу авторы объяснили тем, что некоторые бывшие силовики якобы привлекались за рубежом к уголовной ответственности только за сам факт своей службы в ФСБ.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН заявил о том, что те же депутаты Госдумы являются для западных спецслужб даже более желанной целью, нежели отставные сотрудники ФСБ.

«У нас действующие депутаты Госдумы очень активно за границу ездят. Они же являются еще большим объектом для устремлений противника. Вы (депутаты) ездите за границу систематически: и на отдых, и в туристические поездки, а многие еще имеют и недвижимость за рубежом. Вот они как-то не задумываются о том, что они тоже могут быть объектами провокаций со стороны спецслужб. Личность депутата Государственной думы с мандатом более привлекательна для провокаций, чем какой-то никому не известный сотрудник курского управления ФСБ», - сказал он.

Михайлов также рассказал, что далеко не все сотрудники ФСБ имеют доступ к секретной информации, но в силу подготовки способны самостоятельно определить, стоит им ехать в ту или иную заграничную поездку.

«Я считаю, что тему нужно обсуждать. Но тогда нужно вводить ограничения и на депутатов. Все, что не связано со служебной деятельностью при поездках за границу – должно быть запрещено им так же. И тоже на пять лет сделать их невыездными», - заключил Михайлов.

Ранее генерал-майор ФСБ рассказал НСН, почему спецслужбы в последнее время сотрясают громкие скандалы с нечистоплотными сотрудниками, уличенными в бандитизме.

