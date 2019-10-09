Запереть сотрудников ФСБ на пять лет в стране. Полковник ФСБ в запасе поддержал инициативу

Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, который предлагает ограничить выезд за пределы России бывшим сотрудникам ФСБ сроком на пять лет.

Инициативу уже поддержал комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников отметил, что об ограничении выезда сотрудников говорили и в самой ФСБ.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что сотрудники Федеральной Службы Безопасности осознают последствия при поступлении на работу.