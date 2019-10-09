Запереть сотрудников ФСБ на пять лет в стране. Полковник ФСБ в запасе поддержал инициативу
Ветеран ФСБ в эфире НСН заявил, что сотрудники ведомства сами принимают ограничения для себя и своей семьи при приеме на работу.
Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, который предлагает ограничить выезд за пределы России бывшим сотрудникам ФСБ сроком на пять лет.
Инициативу уже поддержал комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников отметил, что об ограничении выезда сотрудников говорили и в самой ФСБ.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что сотрудники Федеральной Службы Безопасности осознают последствия при поступлении на работу.
«Все сотрудники Федеральной Службы Безопасности имеют соответствующие допуски к секретам, порой и особой важности. Поэтому они подписывают соответствующие документы, когда их принимают на работу и они знают, куда идут. Здесь речь не идет о правах человека, это специфика профессии, спецслужб в целом. Сейчас даже у работников МВД ограничения введены. Когда человек идет на такую работу, он понимает, что ограничивает себя и семью свою во многих вещах», - сказал Луценко.
Ранее выезд ограничивался только для тех сотрудников, которые имели допуск к секретной информации, пишут Ura.ru.
Полковник ФСБ в запасе отметил право правительства России вводить подобные ограничения.
«Это право государства определять такие ограничения. Не просто так же это делается, значит, обстановка требует», - уточнил собеседник.
При этом, в самой Государственной Думе не все парламентарии поддерживают пятилетнее ограничение в выезде сотрудников ФСБ. Например, депутат Адальби Шхагошев предложил «не грести всех под одну гребенку».
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