Путин одобрил предложение учредить орден Гагарина
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу учредить орден Гагарина, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости.
«Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена Юрия Алексеевича Гагарина», - сказал Борисов на посвященном Дню космонавтики мероприятии в Кремле.
Также президент одобрил предложение госкорпорации о создании новой российской орбитальной станции.
Путин 12 апреля выступил перед премьерным показом фильма «Вызов» в Кремле. Он назвал снятую на борту МКС картину уникальным событием для мирового кинематографа, передает «Радиоточка НСН».
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