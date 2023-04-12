Путин одобрил предложение учредить орден Гагарина

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу учредить орден Гагарина, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА Новости.

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«Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена Юрия Алексеевича Гагарина», - сказал Борисов на посвященном Дню космонавтики мероприятии в Кремле.

Также президент одобрил предложение госкорпорации о создании новой российской орбитальной станции.

Путин 12 апреля выступил перед премьерным показом фильма «Вызов» в Кремле. Он назвал снятую на борту МКС картину уникальным событием для мирового кинематографа, передает «Радиоточка НСН».

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