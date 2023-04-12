«На 50 лет назад!»: Российской космонавтике предрекли скачок в прошлое
Россия по-прежнему входит в четверку космических «первачей», однако без иностранных комплектующих откатится в советские времена, сказал в эфире НСН Иван Моисеев.
Конкурентом России в космической сфере сейчас является Евросоюз, при этом на фоне санкций нам придется откатиться в прошлый век, заявил в интервью НСН руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в среду, что правительство продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
«Если смотреть график космической активности, на первом месте США, которые работают больше, чем все остальные страны вместе взятыми. На втором месте Китай, но они уже намного ниже. А вот по третьему месту вопрос спорный – это либо Россия, либо Евросоюз. Это четверка первачей. Если говорить о пилотируемой космонавтике, как раз сейчас должен решиться вопрос, как мы будет строить Российскую орбитальную станцию. Она сейчас на уровне эскизного проектирования. В следующем году, если все сойдется и дадут деньги, ее начнут строить», - сказал Моисеев.
При этом он высказал мнение, что российской космонавтике предстоит скачок на десятки лет назад.
«К другим планетам мы последний раз летали в 1988 году, в XXI веке ничего особенно нового не было. Достижения были связаны с использованием иностранных комплектующих, но сейчас придется отыгрывать обратно, никто нам их не продаст. Это возможно, просто вернемся на 50 лет назад. В СССР не использовали иностранных комплектующих, это начали делать после 2000 года. До этого все работало, правда, не очень хорошо», - заключил собеседник НСН.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие цели в космосе преследуют США. По его словам, у американцев есть космический беспилотник, который можно использовать для нанесения ядерного удара.
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