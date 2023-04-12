«На 50 лет назад!»: Российской космонавтике предрекли скачок в прошлое

Конкурентом России в космической сфере сейчас является Евросоюз, при этом на фоне санкций нам придется откатиться в прошлый век, заявил в интервью НСН руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в среду, что правительство продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.