Путин одобрил предложение расширить механизм внесудебного банкротства граждан
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, сообщает «Интерфакс».
Глава государства на совещании с членами правительства поддержал предложение министра экономического развития Максима Решетникова распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство, а также на всех пенсионеров. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства.
«Максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную — понизить с 50 до 25 тысяч рублей», — уточнил Решетников.
Глава Минэкономразвития предложил также предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет, сейчас же этот срок ограничен 10 годами.
Путин полностью одобрил эти инициативы, отметив при этом необходимость уделить особое внимание пенсионерам и семьям с детьми.
Ранее Верховный суд РФ предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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