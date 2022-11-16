Путин одобрил предложение расширить механизм внесудебного банкротства граждан

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, сообщает «Интерфакс».

Глава государства на совещании с членами правительства поддержал предложение министра экономического развития Максима Решетникова распространить применение процедуры внесудебного банкротства на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, который допускает внесудебное банкротство, а также на всех пенсионеров. Кроме того, он предложил поднять порог внесудебного банкротства.

«Максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную — понизить с 50 до 25 тысяч рублей», — уточнил Решетников.