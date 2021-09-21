«Экзотика» для должников. Кому не поможет внесудебное банкротство

По словам финансиста, у внесудебного банкротства есть свои бесспорные плюсы, однако не все могут рассчитывать на списание долгов по этой схеме.

«С момента включения должника в реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, перестают начисляться неустойки и другие финансовые санкции за невыплату долга. Вместе с тем, есть долги, которые не списываются ни при каких обстоятельствах. Например, требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда, о взыскании алиментов. К тому же доступ к упрощенному банкротству получат лишь те граждане, у которых кроме долга, по большому счету, ничего и не осталось. Вернее, почти ничего, так как по Конституции судебные приставы не могут лишить человека единственного жилья и оставить его без дохода, равного прожиточному минимуму», - рассказал специалист.

По словам Волкова, персональный кредитный рейтинг (ПКР) должника может восстановиться, однако для этого необходимо аккуратно исполнять обязательства по кредитам.

«Нельзя брать кредит во время процедуры банкротства, а по её завершении лучше выждать несколько месяцев. Также следует осознавать, что информация о банкротстве находится в кредитной истории, и не пытаться скрыть этот факт. Кроме того, заемщик должен иметь в виду, что в течение пяти лет после банкротства вновь списать свои долги не получится, то есть финансовая дисциплина на этот раз должна соблюдаться более строго. При первых займах также нужно быть морально и материально готовым к самым невыгодным условиям кредитования», - предупредил финансист.

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