«Экзотика» для должников. Кому не поможет внесудебное банкротство
Процедура банкротства доступна далеко не всем должникам в России, рассказал Волков в эфире НСН.
Внесудебное банкротство не спровоцирует рост числа должников в России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Ранее замглавы Минэка Илья Торосов пообещал, что россиянам спишут долги более чем на 1,6 миллиарда рублей благодаря внесудебному банкротству.
«С момента вступления в силу год назад нормы о внесудебном банкротстве не произошло ни массового обращения граждан по поводу банкротства, ни большого количества самих таких банкротств. Пока что эта процедура остается своего рода экзотикой, большой процент заявлений не удовлетворяется из-за несоответствия условиям», - объяснил Волков.
По словам финансиста, у внесудебного банкротства есть свои бесспорные плюсы, однако не все могут рассчитывать на списание долгов по этой схеме.
«С момента включения должника в реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, перестают начисляться неустойки и другие финансовые санкции за невыплату долга. Вместе с тем, есть долги, которые не списываются ни при каких обстоятельствах. Например, требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда, о взыскании алиментов. К тому же доступ к упрощенному банкротству получат лишь те граждане, у которых кроме долга, по большому счету, ничего и не осталось. Вернее, почти ничего, так как по Конституции судебные приставы не могут лишить человека единственного жилья и оставить его без дохода, равного прожиточному минимуму», - рассказал специалист.
По словам Волкова, персональный кредитный рейтинг (ПКР) должника может восстановиться, однако для этого необходимо аккуратно исполнять обязательства по кредитам.
«Нельзя брать кредит во время процедуры банкротства, а по её завершении лучше выждать несколько месяцев. Также следует осознавать, что информация о банкротстве находится в кредитной истории, и не пытаться скрыть этот факт. Кроме того, заемщик должен иметь в виду, что в течение пяти лет после банкротства вновь списать свои долги не получится, то есть финансовая дисциплина на этот раз должна соблюдаться более строго. При первых займах также нужно быть морально и материально готовым к самым невыгодным условиям кредитования», - предупредил финансист.
Разрешение выдавать ипотеку с 18 лет увеличит закредитованность россиян, заявил юрист по банкротству и недвижимости Денис Бутовичев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее «Сбербанк» снизил возраст выдачи ипотеки с 21 года до 18 лет.
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