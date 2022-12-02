Путин одобрил идею создания центров реабилитации для раненых бойцов
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение создать многопрофильные центры реабилитации для раненых военнослужащих, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поддержал идею бывшего бойца батальона «Сомали», получившего инвалидность в результате ранения в ДНР в 2015 году. На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций он отметил, что её «необходимо реализовать».
«Там есть несколько точек, где эта работа происходит, но она, судя по всему, на первичной стадии находится. Этого недостаточно. Нужно, чтобы она была разносторонней и включала все компоненты реабилитации - и связанные чисто со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройства», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что пострадавшие в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь, сообщает RT.
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