Путин пообещал создать программу помощи для трудоустройства раненных в СВО
Отдельная программа помощи в вопросе трудоустройства будет создана для получивших ранения и нуждающихся в дополнительной поддержке участников боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
«Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем», — приводит слова президента РИА Новости.
Путин подчеркнул, что Минобороны работает в направлении поддержки участников боевых действий, которые пострадали и получили ранения. Ведомство в том числе принимает меры в вопросе привлечения этой категории граждан к работе в военкоматах, однако, по словам Путина, этого недостаточно.
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