Путин пообещал создать программу помощи для трудоустройства раненных в СВО

«Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем», — приводит слова президента РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Минобороны работает в направлении поддержки участников боевых действий, которые пострадали и получили ранения. Ведомство в том числе принимает меры в вопросе привлечения этой категории граждан к работе в военкоматах, однако, по словам Путина, этого недостаточно.

