Путин один участвовал в рождественском богослужении из-за ковид-ограничений
Президент Владимир Путин один присутствовал на праздничном богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Это было связано с необходимостью соблюдать ковидные ограничения в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 января в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна — эпидемиологические предосторожности», — цитируют Пескова «Известия».
Глава государства, встретив Рождество в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево, подчеркнул особый нравственный смысл торжества. Путин признался, что Рождество – один из главных и любимых его праздников.
В прошлом году российский президент на Рождество по традиции посетил храм за пределами столицы – церковь Николы на Липне под Великим Новгородом. Он подарил приходу икону Господь Вседержитель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
- В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT
- Путин один участвовал в рождественском богослужении из-за ковид-ограничений
- В Казахстане снят с должности заместитель секретаря Совбеза Абдымомунов
- Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане
- В Алма-Ате мародеры вскрыли подземные хранилища с топливом на АЗС
- Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане
- Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин
- Неизвестные угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве
- Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем
- СМИ: США обеспокоены эффектом бумеранга из-за потенциальных антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru