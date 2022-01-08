Путин один участвовал в рождественском богослужении из-за ковид-ограничений

Президент Владимир Путин один присутствовал на праздничном богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Это было связано с необходимостью соблюдать ковидные ограничения в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 января в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна — эпидемиологические предосторожности», — цитируют Пескова «Известия».

Глава государства, встретив Рождество в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево, подчеркнул особый нравственный смысл торжества. Путин признался, что Рождество – один из главных и любимых его праздников.

В прошлом году российский президент на Рождество по традиции посетил храм за пределами столицы – церковь Николы на Липне под Великим Новгородом. Он подарил приходу икону Господь Вседержитель.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПолитикаРождествоВладимир Путин
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