Путин один участвовал в рождественском богослужении из-за ковид-ограничений

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна — эпидемиологические предосторожности», — цитируют Пескова «Известия».

Глава государства, встретив Рождество в домовой церкви подмосковной резиденции Ново-Огарево, подчеркнул особый нравственный смысл торжества. Путин признался, что Рождество – один из главных и любимых его праздников.

В прошлом году российский президент на Рождество по традиции посетил храм за пределами столицы – церковь Николы на Липне под Великим Новгородом. Он подарил приходу икону Господь Вседержитель.

