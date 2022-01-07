Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства назвал праздник «одним из главных и самых любимых христианских праздников», отметил, что Рождество имеет «особый нравственный смысл».
«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — подчеркнул Путин.
Президент отметил созидательный и «истинно подвижнический вклад» Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение российского «богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи». Кроме того, Путин упомянул о взаимодействии РПЦ с государственными и общественными организациями, социальном служении, благотворительности и просветительстве.
«Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», — подчеркнул президент.
Глава государства пожелал россиянам «здоровья, успехов и всего наилучшего».
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