Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Глава государства назвал праздник «одним из главных и самых любимых христианских праздников», отметил, что Рождество имеет «особый нравственный смысл».

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — подчеркнул Путин.

Президент отметил созидательный и «истинно подвижнический вклад» Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение российского «богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи». Кроме того, Путин упомянул о взаимодействии РПЦ с государственными и общественными организациями, социальном служении, благотворительности и просветительстве.

«Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», — подчеркнул президент.

Глава государства пожелал россиянам «здоровья, успехов и всего наилучшего».

