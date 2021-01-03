Появилась информация о планах президента Владимира Путина на Рождество

Предполагается, что президент России Владимир Путин встретит Рождество в Новгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

Путин выступил с самым длинным за 20 лет новогодним обращением

«Владимир Путин встретит рождество в Новгородской области. Предполагается, что в церкви Николы на Липне», - написал Прилепин.

На официальном сайте Кремля пока нет информации о том, как встретит Рождество глава России.

Напомним, Владимир Путин побывал на острове Липно в дельте реки Мсты Новгородской области в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым. Тогда же они осмотрели православный храм конца XIII века, памятник новгородского каменного зодчества – церковь Николы на Липне, сообщает официальный сайт Кремля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Новгородская ОбластьЗахар ПрилепинРождествоВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры