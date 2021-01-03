Появилась информация о планах президента Владимира Путина на Рождество
Предполагается, что президент России Владимир Путин встретит Рождество в Новгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
«Владимир Путин встретит рождество в Новгородской области. Предполагается, что в церкви Николы на Липне», - написал Прилепин.
На официальном сайте Кремля пока нет информации о том, как встретит Рождество глава России.
Напомним, Владимир Путин побывал на острове Липно в дельте реки Мсты Новгородской области в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым. Тогда же они осмотрели православный храм конца XIII века, памятник новгородского каменного зодчества – церковь Николы на Липне, сообщает официальный сайт Кремля.
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