Путин обязал банки проверять денежные переводы физлиц на мошенничество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы физлиц на мошенничество.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предоставляет кредитным организациям в случае подозрения приостанавливать операции на два дня.
Также закон обязывает банки полностью возмещать гражданам средства, которые были переведены без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе Центробанка РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон заставит финансовые организации со своей стороны защищать средства граждан от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru