Путин обязал банки проверять денежные переводы физлиц на мошенничество

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предоставляет кредитным организациям в случае подозрения приостанавливать операции на два дня.

Также закон обязывает банки полностью возмещать гражданам средства, которые были переведены без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе Центробанка РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон заставит финансовые организации со своей стороны защищать средства граждан от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

