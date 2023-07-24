Путин обязал банки проверять денежные переводы физлиц на мошенничество

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы физлиц на мошенничество.

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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предоставляет кредитным организациям в случае подозрения приостанавливать операции на два дня.

Также закон обязывает банки полностью возмещать гражданам средства, которые были переведены без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе Центробанка РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон заставит финансовые организации со своей стороны защищать средства граждан от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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