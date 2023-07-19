«Известия»: Мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт

Как отметили в банке ВТБ, злоумышленники взламывают аккаунт жертвы в мессенджере, от ее имени просят знакомых перевести деньги на банковский счет, а для этого присылают фото карты, на которую следует перечислить средства. На снимке изображена карточка известного банка с именем и фамилией человека, который «отправляет» сообщения.

«На самом деле изображение — подделка, созданная с помощью специального Telegram-бота. Номер карты реален, но счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке», — указал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Эксперт подчеркнул, что мошенники могут выиграть время для вывода средств, пока жертва обмана обращается в банк и выясняет, куда направились ее деньги. По словам Чугунова, использование бота, создающего фото-подделки, может приобрести массовый характер.

Как отметили в банке «Ренессанс Кредит», новый сценарий с подменой дизайна карты вдвойне опасен: злоумышленники стараются максимально быстро вывести деньги, поэтому вероятность успеть заблокировать их невелика.

В свою очередь, в Росбанке указали, что определить организацию, в которой открыт счет мошенника, можно, позвонив в свой банк или проверив карту через интернет по банковскому идентификационному номеру (первым шести цифрам).

Между тем Госдума приняла закон, который обяжет банки проверять все денежные переводы граждан и приостанавливать подозрительные операции на два дня, напоминает «Свободная пресса».

