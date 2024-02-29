Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»
В России будет запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», сообщил президент страны Владимир Путин.
«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году она должна достигнуть 78, а дальше надо выйти на уровень 80+», — пояснил глава государства, обращаясь к Федеральному Собранию.
По словам президента, новый национальный проект будет направлен на увеличение средней продолжительности жизни в стране.
Президент также анонсировал появление в стране нового национального проекта под названием «Семья». Так, регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru