Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

В России будет запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», сообщил президент страны Владимир Путин.

«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году она должна достигнуть 78, а дальше надо выйти на уровень 80+», — пояснил глава государства, обращаясь к Федеральному Собранию.

По словам президента, новый национальный проект будет направлен на увеличение средней продолжительности жизни в стране.

Президент также анонсировал появление в стране нового национального проекта под названием «Семья». Так, регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы, передает «Радиоточка НСН».

