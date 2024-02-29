Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», - сказал Путин.

Он отметил, что поддержка семьи с детьми - фундаментальный нравственный выбор России, и государство ведет постоянную работу по повышению качества жизни граждан.

Так, регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы. Программы семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены до 2030 года.

Также в ближайшие шесть лет будет доступна норма, позволяющая направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка.

