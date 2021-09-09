Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем министре чрезвычайных ситуаций Евгении Зиничеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, президент почтил память жертв трагедии в подмосковном Ногинске, где накануне взорвался бытовой газ. По предварительным данным, погибли семь человек. Ранее Путин передал соболезнования родным и близким покойного министра. С минуты молчания Путин начал заседание Российского организационного комитета «Победа».

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», - сообщил Путин.

Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти сорвавшегося со скалы кинорежиссёра Александра Мельника.

