Настоящий офицер, патриот, профессионал. Россия прощается с погибшим главой МЧС

Известие о трагической и внезапной гибели главы МЧС России Евгения Зиничева по-прежнему остается в центре внимания СМИ, общественности и политических деятелей. На печальную новость, которая пришла накануне из Норильска, одним из первых отреагировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что был потрясен трагическим известием о гибели Евгения Зиничева. Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал смерть министра невосполнимой личной утратой.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», - сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что с Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы, и он всегда мог положиться на него в любой ситуации – «как на надёжного, верного друга».

Свои соболезнования также выразили замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров и многие другие.

В частности, Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева. По его словам, героический поступок министра по спасению жизни человека будут помнить всегда.

Глава «Роскосмоса» рассказал о работе с Зиничевым. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал он в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что знал Евгения Зиничева 20 лет. «Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества», — написал глава Чечни.

А лидер КПРФ назвал произошедшее трагедией. «Человек прошел такую школу закалки, защиты и природы, и людей. Очень жаль. Выразить хочу искренние соболезнования, сочувствие», — заявил Зюганов.

Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева выразил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Зиничев был профессионалом, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком.