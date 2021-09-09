Настоящий офицер, патриот, профессионал. Россия прощается с погибшим главой МЧС
Президент РФ и российские политические деятели выразили свои соболезнования в связи с внезапной смертью Евгения Зиничева.
Известие о трагической и внезапной гибели главы МЧС России Евгения Зиничева по-прежнему остается в центре внимания СМИ, общественности и политических деятелей. На печальную новость, которая пришла накануне из Норильска, одним из первых отреагировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что был потрясен трагическим известием о гибели Евгения Зиничева. Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал смерть министра невосполнимой личной утратой.
«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», - сообщил Путин.
Президент РФ отметил, что с Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы, и он всегда мог положиться на него в любой ситуации – «как на надёжного, верного друга».
Свои соболезнования также выразили замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров и многие другие.
В частности, Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева. По его словам, героический поступок министра по спасению жизни человека будут помнить всегда.
Глава «Роскосмоса» рассказал о работе с Зиничевым. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал он в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что знал Евгения Зиничева 20 лет. «Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества», — написал глава Чечни.
А лидер КПРФ назвал произошедшее трагедией. «Человек прошел такую школу закалки, защиты и природы, и людей. Очень жаль. Выразить хочу искренние соболезнования, сочувствие», — заявил Зюганов.
Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева выразил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Зиничев был профессионалом, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком.
Напомним, о трагической гибели главы МЧС России стало известно накануне, 8 сентября. Евгений Зиничев погиб на учениях под Норильском, пытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва, сообщает пресс-служба министерства. Там добавили, что Мельник многие годы сотрудничал с МЧС РФ. В Норильск он приехал, чтобы выбрать места для съёмок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. В свою очередь, РБК, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что трагический инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Примечательно, что режиссер Мельник ранее уже снимал на плато Путорана (где находится водопад Китабо-Орон) художественный фильм «Территория».
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Занял пост главы МЧС в мае 2018-го. Указом президента России от 21 декабря 2020 года ему присвоено воинское звание генерал армии.
Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Пожарная сигнализация сработала в модуле «Звезда» на МКС
- Мракобесие: в Крыму оценили возможные санкции Киева из-за Крымского моста
- В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях
- СМИ: Детский омбудсмен Кузнецова может перейти на работу в Госдуму
- В России бензин подешевел впервые за год
- Visa повысит комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году
- Байден предложил созвать саммит по борьбе с коронавирусом
- Врач рассказала, чем опасно бабье лето
- Пушков прокомментировал слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
- Суд взыскал $122 млн с Абызова и «Альфа-банка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru