Путин объявил благодарность блогеру «Гоблину»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналистам Дмитрию Пучкову, Юрию Подоляке и Михаилу Онуфриенко.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации. Благодарность объявлена за их вклад в работу Российского военного-исторического общества.

Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова

В августе 2022 года YouTube удалил канал Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», объяснив это разжиганием ненависти.

Зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал тогда отомстить за это.

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал Медведев.

По данным «Коммерсанта», Онуфриенко с 2014 года освещает события в Донбассе, а Подоляка стал известен во время Карабахской войны 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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