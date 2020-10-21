Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России
Смертность в России от коронавируса подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, рассказал президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, общая смертность упала в два раза.
Ранее он заявил, что власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии.
В России за последние сутки зафиксировали 15 700 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, ккончались 317 пациентов, у которых ранее было диагностировано новое заболевание. Выписаны 10952 человека, излечившиеся от коронавируса.
Как сообщил в среду директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов, пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот. Также Максютов рассказал, что «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет, не меняя состав вакцины.
Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V», сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.
В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским научным центром «Вектор». Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.
Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.
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