Мясников назвал четыре типа коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире телеканала «Россия 1» четыре типа течения заболевания коронавирусной инфекцией.
По его словам, коронавирус пациентами может переноситься бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде пневмонии и с тяжелой формой пневмонии.
При этом течение болезни по четвертому сценарию особо опасно, если у больного есть хронические заболевания.
В России по данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли, напоминает Ura.ru.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН в среду скептически оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в следующем году. По его мнению, эпидемия не закончится даже в декабре 2022 года.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, распространяясь среди домашних и сельскохозяйственных животных. В связи с этим он напомнил, что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество еще не побеждало.
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