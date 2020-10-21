Мясников назвал четыре типа коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире телеканала «Россия 1» четыре типа течения заболевания коронавирусной инфекцией.

По его словам, коронавирус пациентами может переноситься бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде пневмонии и с тяжелой формой пневмонии.

При этом течение болезни по четвертому сценарию особо опасно, если у больного есть хронические заболевания.

В России по данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли, напоминает Ura.ru.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН в среду скептически оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в следующем году. По его мнению, эпидемия не закончится даже в декабре 2022 года.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, распространяясь среди домашних и сельскохозяйственных животных. В связи с этим он напомнил, что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество еще не побеждало.

