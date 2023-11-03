Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Документ поддержали 112 стран. Против проголосовали 50, включая США, Великобританию, Германию и Австрию.

Резолюция содержит положения об осуждении героизации нацизма и необходимости сохранении исторической памяти. Также документ осуждает отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также проявления религиозной нетерпимости.

Президент России Владимир Путин обвинил Евросоюз в попытках переписать историю Второй мировой войны. Глава государства констатировал, что на Украине и в странах Прибалтики русофобия и неонацизм стали нормой, отмечает «Радиоточка НСН».

