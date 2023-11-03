Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и ксенофобией, пишет ТАСС.
Документ поддержали 112 стран. Против проголосовали 50, включая США, Великобританию, Германию и Австрию.
Резолюция содержит положения об осуждении героизации нацизма и необходимости сохранении исторической памяти. Также документ осуждает отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также проявления религиозной нетерпимости.
Президент России Владимир Путин обвинил Евросоюз в попытках переписать историю Второй мировой войны. Глава государства констатировал, что на Украине и в странах Прибалтики русофобия и неонацизм стали нормой, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru