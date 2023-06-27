Матвиенко заявила о необходимости прививать детям понимание опасности нацизма
Необходимо, чтобы молодежь понимала опасность нацизма, а также могла ему противостоять. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.
Так, обращаясь к участникам «Поезда Памяти», она отметила, что единственный способ – это «память о нашей истории, о подвиге наших отцов и дедов». По словам Матвиенко, каждый должен побывать на мемориалах Белоруссии, России и прикоснуться к памяти о подвигах дедов и прадедов, чтобы это «задело за живое».
Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сегодня на Украине никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru