Так, обращаясь к участникам «Поезда Памяти», она отметила, что единственный способ – это «память о нашей истории, о подвиге наших отцов и дедов». По словам Матвиенко, каждый должен побывать на мемориалах Белоруссии, России и прикоснуться к памяти о подвигах дедов и прадедов, чтобы это «задело за живое».

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сегодня на Украине никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского, сообщает «Радиоточка НСН».

