Путин обратится с приветствием к участникам марафона «Новое знание»
Президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к участникам форума «Новое знание», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Марафон «Новое знание», стартовавший 20 мая, проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности, в числе которых история и культура, спорт, наука и технологии.
В программе мероприятия запланировано более сотни лекций, открытых уроков и мастер-классов, дискуссий. Среди спикеров форума — главы министерств РФ, депутаты Госдумы, ученые, общественные деятели и журналисты. Трансляция марафона доступна на официальном сайте мероприятия.
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