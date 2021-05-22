Путин обратится с приветствием к участникам марафона «Новое знание»

Президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к участникам форума «Новое знание», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Более 5 млн просмотров набрала трансляция первого дня марафона «Новое Знание»

Марафон «Новое знание», стартовавший 20 мая, проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности, в числе которых история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе мероприятия запланировано более сотни лекций, открытых уроков и мастер-классов, дискуссий. Среди спикеров форума — главы министерств РФ, депутаты Госдумы, ученые, общественные деятели и журналисты. Трансляция марафона доступна на официальном сайте мероприятия.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковФорумВладимир Путин
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