Путин обратится с приветствием к участникам марафона «Новое знание»

Марафон «Новое знание», стартовавший 20 мая, проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности, в числе которых история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе мероприятия запланировано более сотни лекций, открытых уроков и мастер-классов, дискуссий. Среди спикеров форума — главы министерств РФ, депутаты Госдумы, ученые, общественные деятели и журналисты. Трансляция марафона доступна на официальном сайте мероприятия.

