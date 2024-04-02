Путин обозначил приоритетные задачи МВД России

Борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка — приоритетные направления деятельности МВД России. Об этом на коллегии ведомства заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.

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Президент России отметил, что в стране действуют трансграничные криминальные синдикаты, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин заявил о необходимости тотального усиления работы с мигрантами по всем направлениям на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МиграцияЭкстремизмМЧС РФВладимир Путин

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