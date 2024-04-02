Путин обозначил приоритетные задачи МВД России
Борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка — приоритетные направления деятельности МВД России. Об этом на коллегии ведомства заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.
Президент России отметил, что в стране действуют трансграничные криминальные синдикаты, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин заявил о необходимости тотального усиления работы с мигрантами по всем направлениям на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия выступила решительно против отправки западных военных на Украину
- Путин: В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции
- Участники проекта «Справедливый кандидат» построили свою кампанию с помощью ИИ
- Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
- Путин обозначил приоритетные задачи МВД России
- Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере кинематографа
- Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
- Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
- Финансист назвал преимущество билетов на поезд в путешествиях
- Песков: Запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru